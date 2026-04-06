Четырехлетняя девочка умерла из-за того, что родители вовремя не пошли к врачу
В Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту смерти четырёхлетней девочки по неосторожности. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России, пишет МК.
Поводом для начала расследования послужили публикации в интернете. По информации СМИ, ребёнок скончался из-за того, что семья слишком поздно обратилась за медицинской помощью после полученной травмы.
Возбудили уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Отец девочки является военнослужащим. Ребёнок сломал колено, когда шёл с матерью домой. Мужчина обвиняет супругу в том, что она игнорировала жалобы дочери, хотя родственники неоднократно просили её вызвать скорую помощь.
