Четырехлетняя девочка умерла после купания в море во время отпуска с родителями в Европе
Четырехлетняя девочка умерла во время отдыха в Европе после того, как искупалась в море с другими детьми. Об этом информирует Bild.
Трагедия произошла 2 сентября. Немецкая семья отправилась в отпуск и выбрала для семейного отдыха кемпинг Villaggio Europa в Градо, Италия. В тот день в море купалось множество детей, среди которых была и четырехлетняя девочка. Она внезапно перестала дышать, и отдыхающие, заметив это, поспешили вытащить ее из воды.
Несмотря на оперативное прибытие медиков и вертолета на место происшествия, спасти ребенка не удалось. Где находились родители в момент, когда их дочь была обнаружена без признаков жизни в воде, остается неизвестным.
Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.
