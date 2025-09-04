Четырехлетняя девочка умерла после купания в море во время отпуска с родителями в Европе

04 сентября 2025, 19:39

Bild: Четырехлетняя девочка умерла после купания в море в Европе

Фото: iStock/IakovKalinin

Четырехлетняя девочка умерла во время отдыха в Европе после того, как искупалась в море с другими детьми. Об этом информирует Bild.