В Саратовской области в аварии с двумя легковушками погибли три человека
В Саратовской области произошла авария с двумя автомобилями, в которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в своем telegram-канале.
В ДТП столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Веста». Авария случилась возле села Репное в районе 17:45 в четверг. Одного человека госпитализировали в больницу, еще трое погибли.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правоохранители уточняют данные по участникам ДТП.
Ранее сообщалось об аварии в Тверской области, которая случилась по вине пьяного водителя. В результате инцидента пострадали шесть человек.
