В Саратовской области в аварии с двумя легковушками погибли три человека

04 сентября 2025, 18:50

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области

В Саратовской области произошла авария с двумя автомобилями, в которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в своем telegram-канале.