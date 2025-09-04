Достижения.рф

В Саратовской области в аварии с двумя легковушками погибли три человека

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области

В Саратовской области произошла авария с двумя автомобилями, в которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в своем telegram-канале.



В ДТП столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Веста». Авария случилась возле села Репное в районе 17:45 в четверг. Одного человека госпитализировали в больницу, еще трое погибли.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правоохранители уточняют данные по участникам ДТП.

Ранее сообщалось об аварии в Тверской области, которая случилась по вине пьяного водителя. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Иван Мусатов

