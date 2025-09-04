Спасатели вытащили женщину, упавшую в воду на Русаковской набережной в Москве
Спасатели вытащили женщину, которая не подавала признаков жизни, упав в воду на Русаковской набережной в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Женщину оперативно эвакуировали из воды, поместили в машину спасателей и укрыли одеялом для согревания. После этого ее передали медицинским работникам скорой помощи.
Причины, по которым женщина оказалась в реке Яуза, не уточняются. Правоохранительные органы займутся выяснением обстоятельств инцидента.
