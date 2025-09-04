Школьник из Нижнего Новгорода получил 8 лет «строгача» за подготовку теракта

04 сентября 2025, 18:33

Подросток из Нижнего Новгорода приговорён к 8 годам за подготовку теракта

Фото: Istock/txking

Нижегородский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего, признанного виновным в совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью. Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ.