Школьник из Нижнего Новгорода получил 8 лет «строгача» за подготовку теракта
Нижегородский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего, признанного виновным в совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью. Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ.
Согласно материалам дела, в 2023 году молодой человек вступил в международную террористическую организацию, запрещённую на территории РФ. Как установило следствие, он действовал под влиянием радикальных религиозных убеждений.
В рамках своей деятельности подросток прошёл в интернете инструктаж по изготовлению взрывных устройств, приобрёл необходимые компоненты и планировал осуществить взрыв в одном из населённых пунктов Нижегородской области.
Помимо этого, он занимался распространением в интернете пропагандистских материалов и символики запрещённой организации. По решению суда подросток приговорён к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Читайте также: