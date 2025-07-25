Четырехлетняя девочка утонула в бассейне частного дома в Дагестане
Четырехлетняя девочка утонула в бассейне частного дома в Дагестане. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
ЧП произошло в городе Хасавюрте. Малышка играла во дворе без присмотра родителей.
Соседи хорошо отзываются о семье и шокированы трагедией. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось, что девочка-подросток утонула на тренировке в подольском бассейне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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