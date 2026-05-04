Четырехлетнюю девочку поставили на колени и заставили выпить виски в виде наказания

04 мая 2026, 18:50

Daily Star: В США четырехлетняя девочка выпила виски в виде наказания и умерла

Фото: istockphoto/sudok1

В американском штате четырехлетняя девочка скончалась после того, как бабушка заставила ее выпить бутылку виски в качестве наказания. Ребенок сделал один глоток из оставленной на кухне бутылки, после чего разгневанная родственница принудила внучку встать на колени и допить остальное.





Как пишет Daily Star, мать девочки — 27-летняя Кадья Рекорд — наблюдала за происходящим и не вмешалась. Ей также предъявили обвинения, ее суд состоится позднее.



Медики прибыли на вызов и обнаружили ребенка без сознания. Вскрытие показало, что уровень алкоголя в крови погибшей достиг 0,68 промилле — это более чем в восемь раз превышает допустимую норму для взрослого.



В суде помощник окружного прокурора Дана Каммингс охарактеризовала обстановку в семье как «устойчивую модель жестокости». По данным обвинения, бабушка никогда не принимала внучку и относилась к ней хуже, чем к другим детям. Братьев и сестер девочки приучили считать, что та «ворует», когда пытается взять еду или воду.



Изначально бабушке Роксане Рекорд вменяли убийство первой степени, однако присяжные признали ее виновной в менее тяжком преступлении — непредумышленном убийстве. Ее адвокат Кейтлин Фоулкс настаивала, что смерть ребенка стала трагической случайностью, и утверждала, что женщина пыталась спасти девочку с помощью сердечно-легочной реанимации.



