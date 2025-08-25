Школьница отравилась алкоголем в летнем лагере в России
Школьница отравилась алкоголем в детском лагере под Калининградом
В Светлогорске Калининградской области 15-летняя девушка, находившаяся в оздоровительном лагере, госпитализирована с подозрением на отравление спиртным, сообщили в пресс‑службе регионального ГУ МВД.
По данным полиции, сообщение о состоянии несовершеннолетней поступило из лечебного учреждения — подростка доставили из лагеря. Сотрудники МВД выясняют, в какой торговой точке ребёнок приобрёл спиртосодержащую продукцию.
«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают торговую точку, в которой ребенок приобрела спиртосодержащую продукцию», — сказано в материале.
В отношении родителей составлен административный протокол по статье о нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетнего до шестнадцати лет.