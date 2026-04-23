На российской заправке трёхлетняя девочка отравилась газом
В Дагестане ребёнок отравился газом на заправке из-за неисправного шланга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Инцидент произошёл 23 апреля в городе Хасавюрте. Родители с трёхлетней дочерью заехали на АЗС, чтобы заправить автомобиль.
Во время наполнения бака произошла утечка газа — шланг оказался неисправен и пропускал топливо. Ребёнок, который в этот момент находился в салоне, потерял сознание. Неподалёку от места происшествия несли службу сотрудники патрульно-постовой службы.
Увидев обессилевшую девочку, полицейские взяли малышку на руки и отвезли на своей машине в больницу. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь. Благодаря действиям полицейских сейчас жизни ребёнка ничто не угрожает, её состояние стабилизировалось.
Ранее в Бразилии девочка погибла после того, как её волосы затянуло в слив бассейна.
Читайте также: