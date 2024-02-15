Четырехмесячная девочка погибла при обстреле Белгорода

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При украинской ракетной атаке на Белгород погибла четырехмесячная девочка. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.
Молодая мама гуляла с коляской на территории школы №42. Один из ударов пришелся именно на территорию школьного стадиона. Осколок попал в девочку. При этом мама малышки не пострадала.
По информации Shot, сейчас с материю погибшего ребенка работают психологи.
Напомним, днем 15 февраля украинская сторона провела ракетную атаку на Белгород. По официальным данным, погибли пять человек, из них двое детей. Еще 18 мирных жителей получили различные ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Под удар ВСУ попал торговый центр на Харгоре, а также дома в частном секторе. Кроме того, прилет зафиксирован на стадионе школы на Спортивной улице.
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По информации Shot, сейчас с материю погибшего ребенка работают психологи.
Под удар ВСУ попал торговый центр на Харгоре, а также дома в частном секторе. Кроме того, прилет зафиксирован на стадионе школы на Спортивной улице.
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Элина Позднякова