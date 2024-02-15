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Четырехмесячная девочка погибла при обстреле Белгорода

15 февраля 2024, 15:12
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

При украинской ракетной атаке на Белгород погибла четырехмесячная девочка. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.
Молодая мама гуляла с коляской на территории школы №42. Один из ударов пришелся именно на территорию школьного стадиона. Осколок попал в девочку. При этом мама малышки не пострадала.

По информации Shot, сейчас с материю погибшего ребенка работают психологи.


Напомним, днем 15 февраля украинская сторона провела ракетную атаку на Белгород. По официальным данным, погибли пять человек, из них двое детей. Еще 18 мирных жителей получили различные ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Под удар ВСУ попал торговый центр на Харгоре, а также дома в частном секторе. Кроме того, прилет зафиксирован на стадионе школы на Спортивной улице.

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#всу
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При пожаре в столичном «Известия холл» сгорели бар и ночной клуб
В Москве сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms
15 февраля 2024, 15:04

Фото: iStock/Distortion Media

При пожаре в «Известия холл» сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, в ночь на 15 февраля разгорелся страшный пожар на площадке «Известия холл» на Пушкинской площади. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, огонь успел разойтись на площадь в 1500 квадратных метров.

В результате пожара сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Уничтожение клуба подтвердили представители площадки.

«Мы сгорели, новости не врут», - сообщили представители Lookin Rooms в своём Telegram-канале.

Сообщается, что находившихся в заведениях людей удалось экстренно эвакуировать. Никто не пострадал.

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#москва
#пожар
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При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали три человека
15 февраля 2024, 14:00

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье столкнулись два рейсовых автобуса. Пострадали три человека, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Авария произошла в 10:30 на 90-м км трассы М-4 в городском округе Ступино. По предварительной информации, столкнулись два рейсовых автобуса, двигавшихся в попутном направлении. Три пассажира получили телесные повреждения», – сообщается в телеграм-канале ведомства
Сейчас частично ограничено движение по автотрассе в сторону Москвы. Организован объезд через Каширское шоссе со съездом с трассы М-4 на 94-м км, добавили в главке.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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В Москве без вести пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton из Аргентины Репетто
15 февраля 2024, 12:26

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Москве пропал шеф-повар Ritz-Carlton аргентинец Карлос Мартин Репетто, в последний раз он выходил на связь 28 января. Об этом сообщает Mаsh.
Согласно сообщению, в полицию обратилась бывшая жена Репетто. Они вместе не жили, однако продолжали поддерживать связь и регулярно созванивались. Она пояснила, что в последний раз экс-супруг выходил на связь 28 января и после этого пропал. Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее также сообщалось, что в 2019 году на Репетто было совершено нападение. Тогда его избили и обокрали, однако в полицию он обращаться не стал.

Аргетинский шеф-повар уже давно проживает в Москве, где стал премиальным шеф-поваром. Он работал в таких ресторанах как Radisson Royal Moscow, Korston Hotel и Ritz-Carlton.

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Самолёт Москва-Петербург экстренно сел в Шереметьево с отказавшим двигателем
Самолёт Superjet с отказавшим двигателем благополучно приземлился в Шереметьево
15 февраля 2024, 12:04

Фото: istockphoto/frentusha

У самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва-Петербург, после взлёта из Внуково отказал один из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку и спустя короткое время борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
Как сообщает РИА Новости, после набора высоты сработал датчик отказа левого двигателя. Экипаж доложил о случившемся наземным службам. Так как самолёт не успел набрать полётную высоту, командир воздушного судно запросил разрешения развернуть борт и совершить экстренную посадку в каком-либо из столичных аэропортов.

После консультаций, для самолёта Sukhoi Superjet 100 расчистили воздушный коридор и он полетел обратно в сторону Москвы. Готовность принять авиалайнер подтвердил аэропорт Шереметьево. Там и приземлился неисправный самолёт. По сообщению наземной диспетчерской службы, посадка прошла благополучно.

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#москва
#санкт-петербург
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Оперную диву Любовь Казарновскую мошенники развели почти на миллион рублей
15 февраля 2024, 12:04

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Российскую оперную певицу Любовь Казарновскую, известную так же по съёмкам в шоу на Первом канале «Точь-в-точь!», развели на деньги мошенники. По данным Telegram-канала «112», артистка потеряла почти миллион рублей.
Схема аферистов оказалась стандартной. Потерпевшей написали в Telegram от имени коллеги и сообщили, что средствами певицы завладели мошенники. Ей рекомендовали ожидать звонка от куратора Министерства культуры из ФСБ.

Позже действительно позвонил мужчина, который представился майором Орловым. Он поставил певицу в известность, что с её счёта мошенники сняли часть денег и собираются перевести их украинской террористической организации. Чтобы не пострадало доброе и честное имя артистки, нужно выполнить указания «Центробанка». Следом позвонил «сотрудник Центробанка», который велел снять деньги и распределить их по безопасным счетам.

Поддавшись на уловку мошенников, оперная певица так и сделала. Она не знала, что аккаунт коллеги, с которого начался диалог, взломан. Когда Любовь Казарновская заподозрила неладное, было уже поздно. Певица написала заявление в полицию. С пострадавшей провели профилактическую беседу.

Канал «112» отмечает, что всего полгода назад полицейские совершали поквартирный обход и каждому жильцу, в том числе и самой Казарновской, разъясняли схемы действия телефонных мошенников.

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#мошенники
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#москва
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Число пострадавших при стрельбе на параде в Канзас-Сити выросло до 29 человек
15 февраля 2024, 11:05

Фото: istockphoto/IGOR SVETLICHNYI

Количество пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити (США) возросло до 29 человек. Инцидент произошёл во время чемпионского парада в честь победителей «Супербоула» команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс».
Стрельба во время празднования победы местной команды в национальном турнире по американскому футболу, который американцы, конечно, называют чемпионатом мира, произошла накануне, 14 февраля, напоминает телеканал CNN. На параде ожидалось до миллиона человек, охраняли порядок около 600 полицейских. Сначала сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Полиция задержала трёх человек, подозреваемых в стрельбе.

Сегодня медики сообщили о 29 пациентах, поступивших в клиники после инцидента. У 19 из них зафиксированы огнестрельные ранения, остальные получили травмы в результате возникшей паники и давки. Среди пострадавших 11 детей в возрасте от шести до 15 лет. По словам врачей, жизни пациентов ничто не угрожает.

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В Подмосковье мужчина несколько раз ударил ножом собственного отца
15 февраля 2024, 11:05

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Павловском Посаде задержан мужчина, который во время конфликта нанес собственному отцу несколько ножевых ударов. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.
«Следователем следственного отдела по г. Павловский Посад возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство своего отца ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что 10 февраля между 35-летним мужчиной, находящемся в алкогольном опьянении, и его отцом произошел конфликт. В какой-то момент сын схватил нож и несколько раз ударил потерпевшего в область шеи и туловища, после чего сбежал. Пожилого мужчину экстренно госпитализировали. Врачам удалось спасти ему жизнь.

15 февраля суд рассмотрит ходатайство об аресте мужчины.

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Московские пожарные локализовали огонь во дворе здания «Известия Холл»
15 февраля 2024, 10:57

Фото: istockphoto/DmyTo

МЧС ликвидировали огонь во внутреннем дворе здания «Известия холл». Там горели три неэксплуатируемых строения. Об этом сообщили в столичном ведомстве.
Пожар потушили в 10:04, сообщили в ведомстве. В настоящее время пожарные проливают водой сгоревшие конструкции. Пострадавших нет. О причинах возникновения пожара не сообщается.

Известно, что огонь охватил 1.5 тыс. кв.м. построек, и только благодаря пожарным пламя не перешло на само здание «Известия холл». В ликвидации пожара принимали участие более 120 человек, на месте работали 35 единиц пожарной техники МЧС.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)», — сообщил столичный Следственный комитет.

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#следственный комитет
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Подмосковные полицейские нашли у пенсионера 22 горшка с коноплёй
15 февраля 2024, 09:15

Фото: iStock/MiMaLeFi

Горшки с коноплёй и запас марихуаны нашли полицейские в доме 64-летнего москвича в посёлке Быково Раменского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в доме были обнаружены 22 горшка с растением, визуально похожим на коноплю, оборудование, для культивирования этих растений, а также таз, пластиковые контейнеры, мешки и картонную коробку с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной, общая масса наркотика составила три килограмма», — говорится в сообщении.
Пенсионера задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#раменский городской округ
#наркотики
#криминал
#полиция
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