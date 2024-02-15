Появились официальные подробности ракетной атаки ВСУ на Белгород

Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пятерых погибших и 18 пострадавших при ракетной атаке на Белгород. Он уточнил, что среди погибших есть один ребенок.
«По предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, ещё 18 человек получили ранения, 5 из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telеgram-канале.
Он также уточнил, что в Белгороде в результате украинского удара повреждены семь частных домов. При этом в пяти многоквартирных домах выбиты окна. Кроме того, поврежден магазин и порядка пяти автомобилей. Повреждения зафиксированы на территории одного из промышленных предприятий.
При этом, по словам Гладкова, в селе Шагаровка повреждены частные дома и автомобили. Более подробная информация уточняется.
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Элина Позднякова