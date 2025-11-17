Четырехметровая акула вцепилась в лицо оправдавшему ее биологу

17 ноября 2025, 22:00

Морской биолог Ойос: акула испугалась и укусила меня в лицо

Фото: istockphoto/Peter_Nile

Мексиканский морской биолог, переживший нападение галла́пагосской акулы, рассказал о поведении хищницы. Об этом сообщает Need To Know.





Четырёхметровая акула напала на Маурисио Ойоса в сентябре. Учёный закрепил на её плавнике маячок, и рыба, испугавшись, вцепилась ему в лицо. По его словам, он поймал её врасплох, она среагировала инстинктивно и лишь укусила.





«Это как собаки: когда одна хочет, чтобы другая держалась подальше, она рычит и кусает ее», — добавил собеседник.

