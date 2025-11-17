Четырехметровая акула вцепилась в лицо оправдавшему ее биологу
Морской биолог Ойос: акула испугалась и укусила меня в лицо
Мексиканский морской биолог, переживший нападение галла́пагосской акулы, рассказал о поведении хищницы. Об этом сообщает Need To Know.
Четырёхметровая акула напала на Маурисио Ойоса в сентябре. Учёный закрепил на её плавнике маячок, и рыба, испугавшись, вцепилась ему в лицо. По его словам, он поймал её врасплох, она среагировала инстинктивно и лишь укусила.
«Это как собаки: когда одна хочет, чтобы другая держалась подальше, она рычит и кусает ее», — добавил собеседник.Акула могла бы причинить гораздо более серьёзный вред, но лишь цапнула, отпустила и уплыла, говорится в материале. После атаки Ойос сумел сохранить спокойствие, доплыл до судна, а в больницу его доставили через 36 часов. На лице остались следы зубов, и он шутит, что теперь у него появились жабры.
Несмотря на внешнее хладнокровие, учёному понадобилась помощь психиатра. Он посещает терапию, чтобы проработать пережитое и не допустить влияния инцидента на работу.