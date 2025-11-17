Волна унесла 7-летнюю девочку на глазах родителей
14 ноября на побережье Биг-Сур в американском парке Гаррапата шестиметровая волна унесла в океан семилетнюю девочку и её отца, когда они гуляли по берегу.
Как пишет The Los Angeles Times, мать попыталась помочь и тоже оказалась в воде, но смогла самостоятельно выбраться на берег, получив при этом переохлаждение. Мужчину вытащил сотрудник полиции, который в тот момент был не при исполнении обязанностей, и провёл ему сердечно‑лёгочную реанимацию.
Пострадавшего доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. Береговая охрана и офис шерифа округа Монтерей приступили к поискам ребёнка.
Девочку обнаружили 16 ноября примерно в 100 метрах от Биг‑Сура — она не выжила.
