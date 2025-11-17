17 ноября 2025, 20:32

The Los Angeles Times: Волна унесла 7-летнюю девочку на глазах родителей в США

Фото: istockphoto/FOTOKITA

14 ноября на побережье Биг-Сур в американском парке Гаррапата шестиметровая волна унесла в океан семилетнюю девочку и её отца, когда они гуляли по берегу.