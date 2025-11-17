Десятки туристов пострадали и одна погибла из-за клопов в хостеле на Бали
Десятки туристов отравились, а одна женщина погибла после инцидента в хостеле Clandestino на Бали. Об этом сообщает Daily Mail.
В конце августа гости жаловались персоналу на постельных клопов в нескольких шестиместных комнатах. По словам Лейлы Ли, 31 числа после ужина она и другие постояльцы ощутили резкое ухудшение самочувствия. У многих поднялась температура, началась рвота с примесью крови, а некоторые даже теряли сознание в коридоре.
На следующий день стало хуже, и часть гостей потребовала госпитализации. Ли рассказала, что просила вызвать скорую для соседки по комнате, пока её саму уже везли в больницу, но позже ту женщину обнаружили без признаков жизни в общем номере.
По данным издания, от отравления пострадали более 20 человек, десять из них в какой‑то момент находились в критическом состоянии. Лейла Ли отметила, что её лечащий врач связал ухудшение здоровья с отравлением пестицидами.
Другая пострадавшая, Лесли Чжао, которая лежала в реанимации из‑за интоксикации, утверждает, что сотрудники хостела продолжали принимать новых гостей и не реагировали на её просьбы о помощи. Ей также пришлось оплатить проживание за дни, проведённые в больнице.
Несколько пострадавших обратились в сервисы бронирования Booking и Agoda с жалобами, но они остались без ответа.
