Десятки туристов пострадали и одна погибла из-за клопов в хостеле на Бали

17 ноября 2025, 21:48

DM: туристов тошнило кровью при отравлении пестицидами в хостеле на Бали

Фото: istockphoto/Muhammad Gunawansyah

Десятки туристов отравились, а одна женщина погибла после инцидента в хостеле Clandestino на Бали. Об этом сообщает Daily Mail.