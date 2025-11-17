Достижения.рф

«МК»: Запертую ребенком мать спасли пожарные в Твери

Фото: istockphoto/DmyTo

17 ноября в Заволжском районе Твери на улице Веселова ребёнок по ошибке запер мать в ванной, а отец остался снаружи без ключей и не смог попасть в квартиру. Информацию приводит «МК».



Семья обратилась за помощью к пожарным. Экипаж ПСЧ оперативно прибыл, подъехал на автолестнице к четвёртому этажу, через окно попал в квартиру и аккуратно открыл дверь.

В ГУ МЧС России по Тверской области отметили, что люди в безопасности.

Ранее сообщалось, что мощный пожар в ТЦ Белгородской области попал на видео. На опубликованных кадрах был густой черный дым. Дополнительной информации не приводилось.

Никита Кротов

