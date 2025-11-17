«МК»: Запертую ребенком мать спасли пожарные в Твери

17 ноября 2025, 21:32

Фото: istockphoto/DmyTo

17 ноября в Заволжском районе Твери на улице Веселова ребёнок по ошибке запер мать в ванной, а отец остался снаружи без ключей и не смог попасть в квартиру. Информацию приводит «МК».