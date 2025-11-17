«МК»: Запертую ребенком мать спасли пожарные в Твери
17 ноября в Заволжском районе Твери на улице Веселова ребёнок по ошибке запер мать в ванной, а отец остался снаружи без ключей и не смог попасть в квартиру. Информацию приводит «МК».
Семья обратилась за помощью к пожарным. Экипаж ПСЧ оперативно прибыл, подъехал на автолестнице к четвёртому этажу, через окно попал в квартиру и аккуратно открыл дверь.
В ГУ МЧС России по Тверской области отметили, что люди в безопасности.
