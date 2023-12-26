В Петербурге зафиксирован наивысший в стране показатель смертности от COVID-19

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Санкт-Петербург вышел на первое место среди всех российских регионов по уровню смертности от коронавирусной инфекции. Это стало известно из опубликованных данных федерального оперативного штаба.
В целом по России было зафиксировано 186 летальных исходов по причине коронавируса. Общая заболеваемость снизилась на 18,7%. Также на 10,4% сократилось количество госпитализаций заражённых.
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Александр Бойцов