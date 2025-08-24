Четырёх членов ОПГ разыскивают по делу о кражах у участников СВО в Шереметьево
В рамках расследования уголовного дела о систематических кражах у участников СВО, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево, продолжаются поиски четырёх скрывающихся членов организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по делу уже арестованы почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор банды – Алексей Кабочкин, а также ряд других активных участников преступного сообщества.
Следствие установило, что фигуранты занимались похищением денежных средств у участников СВО путём краж, вымогательства и мошеннических схем.
Значительная часть эпизодов связана с завышением цен на услуги такси для прибывающих в аэропорт военнослужащих.
Правоохранительные органы продолжают работу по задержанию оставшихся подозреваемых и призывают граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в розыске преступников.
