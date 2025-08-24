Четырёх членов ОПГ разыскивают по делу о кражах у участников СВО в Шереметьево

24 августа 2025, 10:54

Фото: iStock/Dzurag

В рамках расследования уголовного дела о систематических кражах у участников СВО, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево, продолжаются поиски четырёх скрывающихся членов организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщает РИА Новости.