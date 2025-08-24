Тело младенца нашли на свалке в Ленобласти

24 августа 2025, 10:04

Мертвого младенца нашли на мусорном полигоне в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Следком Ленинградской области"

На мусорном полигоне в деревне Лепсари Ленинградской области найдено тело новорожденного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.





Мертвого мальчика случайно обнаружил водитель мусоровоза во время сортировки твердых бытовых отходов. Машина приехала на полигон из города Мурино.



Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью ребенка. Тело младенца направлено в морг для установления точной причины смерти.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лица, причастного к совершению преступления», — передает ведомство.