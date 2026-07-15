Четырёхлетний мальчик застрелил двухлетнего брата в автомобиле

15 июля 2026, 12:30

В США четырёхлетний брат выстрелил в двухлетнего ребёнка из пистолета матери

Фото: Istock/Михаил Руденко

В США двухлетний мальчик получил огнестрельное ранение в голову от выстрела, который произвёл его четырёхлетний брат. Как сообщает New York Post, семья из Джорджии приехала во Флориду, чтобы отметить третий день рождения ребёнка.