Четырёхлетний мальчик застрелил двухлетнего брата в автомобиле
В США двухлетний мальчик получил огнестрельное ранение в голову от выстрела, который произвёл его четырёхлетний брат. Как сообщает New York Post, семья из Джорджии приехала во Флориду, чтобы отметить третий день рождения ребёнка.
Взрослые оставили двоих детей в машине и пошли оформлять аренду жилья. Как только дети остались без присмотра, двоюродный брат именинника достал пистолет, который лежал без кобуры, и выстрелил в него.
Родственники находились снаружи автомобиля и ещё не зашли в дом, когда услышали звук выстрела из салона. Медики экстренно доставили мальчика в больницу Орландо, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Отмечается, что одна из родственниц тоже попала в медучреждение из-за сильного эмоционального потрясения. Следствие установило, что оружие принадлежало матери погибшего. Расследование продолжается, власти решают вопрос о возможном выдвижении обвинений.
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