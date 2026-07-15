Три россиянина похитили незнакомца и поплатились

15 июля 2026, 11:45

Троих волгоградцев арестовали за похищение человека и вымогательство

Фото: iStock/Oleksandr Sadovenko

Троих жителей Волгоградской области арестовали по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.