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Три россиянина похитили незнакомца и поплатились

Троих волгоградцев арестовали за похищение человека и вымогательство
Фото: iStock/Oleksandr Sadovenko

Троих жителей Волгоградской области арестовали по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.



По версии следствия, вечером 7 ноября 2025 года в Краснооктябрьском районе Волгограда фигуранты подошли к 30-летнему мужчине, предъявили поддельные удостоверения и травматический пистолет, выдав себя за полицейских.

Когда потерпевший отказался идти с ними, его принудительно посадили в автомобиль. В пути «правоохранители» стали требовать 400 тысяч рублей, угрожая возбуждением уголовного дела о незаконном приобретении наркотиков.

Мужчина созвонился с братом, но тот не смог собрать нужную сумму. Тогда злоумышленники договорились о передаче денег на следующий день и отпустили заложника.

Подозреваемым — 23, 24 и 36 лет. Одного из них поймали в Сочи, куда уехал на заработки. В день преступления он исполнял роль «задержанного» в автомобиле, чтобы усилить психологическое давление на жертву.

Лидия Пономарева

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