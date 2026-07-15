Появились подробности о растерзанном медведем россиянине
Появились подробности гибели жителя Магаданской области. Их приводит телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Тело 61-летнего Вячеслава П. без головы и с признаками укусов обнаружили в лесу поселка Ола. Он тяжело переживал разрыв с женой, ушел на окраину леса и употреблял спиртное. Женщина пыталась найти мужа несколько дней.
Местные жители предполагают, что мужчина мог скончаться до того, как его труп погрызли животные. По их версии, это сделали птицы или собаки.
Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что магаданца насмерть растерзал медведь. На месте работают следователи и специалисты-охотоведы, точные причины и обстоятельства трагедии пока выясняются.
Читайте также: