В России мальчик утонул в реке на глазах у брата
В Магнитогорске 12-летний мальчик утонул в реке Урал на глазах у старшего брата. Об этом сообщили в СУ СК и ГУ МЧС по Челябинской области.
Трагедия произошла днем 14 июля. Двое детей купались в необорудованном месте возле местного СНТ. Младший из них отплыл примерно на восемь метров от берега и начал уходить под воду. Старший попытался помочь и вызвал экстренные службы по номеру 112.
Родители в момент происшествия находились на работе. Спасатели обследовали акваторию и берег, однако сразу обнаружить пропавшего не удалось. Тело ребенка нашли на дне водоема на глубине около четырех метров.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске спасатели нашли тело восьмилетней девочки, которая зимой провалилась под лед реки Обь.
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