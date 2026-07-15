В России мальчик утонул в реке на глазах у брата

15 июля 2026, 12:20

В Магнитогорске 12-летний мальчик утонул в реке Урал

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Магнитогорске 12-летний мальчик утонул в реке Урал на глазах у старшего брата. Об этом сообщили в СУ СК и ГУ МЧС по Челябинской области.