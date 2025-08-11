Четырёхлетний ребёнок повис на оконном карнизе на 13‑м этаже в Москве
В Москве 4‑летний ребёнок повис на оконном карнизе 13‑го этажа жилого дома. Малыш был без присмотра взрослых. Он вылез из окна кухни и оказался над пропастью, держась только руками. Видео с происшествием есть в распоряжении телеграм-канала «112».
Прохожие, ошарашенные угрожающим зрелищем, вызвали МЧС и полицию. Взрослые, проживающие в той же квартире, заметили происходящее и успели вовремя вмешаться: ребёнка затащили обратно внутрь, и трагедия была предотвращена.
В настоящее время оперативные службы находятся на месте происшествия, сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто проявил недостаточную бдительность.
