Четырёхлетний ребёнок повис на оконном карнизе на 13‑м этаже в Москве

11 августа 2025, 18:03

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В Москве 4‑летний ребёнок повис на оконном карнизе 13‑го этажа жилого дома. Малыш был без присмотра взрослых. Он вылез из окна кухни и оказался над пропастью, держась только руками. Видео с происшествием есть в распоряжении телеграм-канала «112».