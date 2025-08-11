The Sun: в Африке пассажиры отказались лететь в самолете из-за голого пилота
В Африке пассажиры отказались лететь в самолете, пилот которого обнажила на вечеринке накануне. Об этом сообщает издание The Sun.
Все началось с того, что 4 августа пилот доставил пассажиров из Великобритании в Кабо-Верде. Все заселились в пятизвездочном отеле Melia Dunas Beach Resort and Spa. Далее пилот последовал на вечеринку, где напился и разделся догола прямо перед потенциальными пассажирами. После он пошел в закрытый бар, откуда направился в спортзал и спа-салон.
Уже 6 августа пилоту предстояло совершить перелет до Лондона. Когда пассажиры воздушного судна увидели, кто будет управлять самолетом, то отказались подниматься на борт. В итоге авиаперевозчику пришлось срочно искать кадровую замену. Пилота пока отстранили от полетов до конца внутреннего расследования.
