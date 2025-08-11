В Британии отец двоих детей умер на 10 минут и рассказал о том, что с ним происходило
Мэттью Аллику, 42-летний отец двоих детей из Ромфорда (Лондон), пережил сердечный приступ и клиническую смерть в августе 2023 года. На работе мужчина заметил одышку и отёк ног, связывая это с ночными сменами. О его истории пишет газета The Mirror.
Мэттью не смог подняться по лестнице, и коллега вызвал скорую помощь. В больнице Хаммерсмит у мужчины диагностировали нерегулярное сердцебиение, а вскоре его сердце остановилось из-за тромбоэмболии лёгочной артерии. Врачи объявили его клинически мёртвым на несколько минут.
После реанимации и трёхдневной комы Мэттью пришёл в себя, сравнив произошедшее с «мирным сном». Сканирование показало тромбы размером с крикетный мяч в сердце и лёгких. Мужчине провели несколько операций и переливания крови, которые, по его словам, спасли ему жизнь. Врачи опасались, что из-за кислородного голодания мозга он останется в тяжёлом состоянии, но Мэттью полностью восстановил сознание, хотя память пострадала.
Изначально он не мог двигаться, путал имена и не различал цвета. Постепенно, с помощью семьи, Мэттью заново учился ходить, сидеть и контролировать тело. Врачи до сих пор не выяснили причину приступа. В больнице его называли «человеком-чудом» — лишь 5 % пациентов выживают после такого.
