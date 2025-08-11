В Татарстане силовики задержали «чёрных» банкиров, обналичивших около 1,1 млрд рублей

11 августа 2025, 17:38

Фото: iStock/VladimirKhodataev

В Республике Татарстан сотрудники МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали группу «чёрных» банкиров, обналичивших не менее 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.