В Татарстане силовики задержали «чёрных» банкиров, обналичивших около 1,1 млрд рублей
В Республике Татарстан сотрудники МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали группу «чёрных» банкиров, обналичивших не менее 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, в 2021 году житель Казани организовал преступную схему по обналичиванию средств и вовлёк в неё двух знакомых женщин. Подозреваемые находили компании, желающие воспользоваться их услугами. Юридические лица переводили деньги на счета подконтрольных организатору фирм и аффилированных индивидуальных предпринимателей, после чего средства выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. За свои услуги злоумышленники брали от 13 % до 15 % от суммы, что принесло им незаконный доход в размере 86 млн рублей, а общий оборот составил не менее 1,1 млрд рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере». Двое фигурантов помещены под домашний арест, третий — под подписку о невыезде.
В рамках расследования проведены обыски в жилищах и офисах подозреваемых, а также посредников и руководителей подконтрольных фирм. Изъяты учредительные, финансово‑бухгалтерские и банковские документы, печати, средства связи, компьютерная техника, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
