Четырёхлетняя девочка чуть не погибла на пенной вечеринке в России
Четырёхлетняя девочка едва не задохнулась под слоем пены на вечеринке в бассейне отеля в Сочи — об этом сообщает SHOT. По словам отдыхающей из Краснодара, происшествие случилось в аквапарке при отеле «Акваград» в минувшие выходные, когда проходила пенная вечеринка.
Женщина рассказала, что за считанные минуты поток пены полностью накрыл детей, причём её уровень был выше роста малышей. Организаторы не отключили пеногенератор, а у мероприятия, по словам матери, не было никаких мер безопасности и возрастных ограничений. В густой пене мама не могла найти дочь и просила администратора и диджея приглушить музыку и вызвать ребёнка в микрофон; сотрудники действовали медленно.
Лишь через несколько минут мать отыскала девочку, которая уже была на грани кислородного голодания: ребёнок был покрасневший, в слезах и испачкан слюной, она рассказывала, что приходилось глотать пену, чтобы хоть немного дышать.
Администратор и врач отеля не смогли оказать помощь, так как состав пены был неизвестен. В течение дня состояние ребёнка улучшилось после приёма медикаментов, которые купила мать. Женщина направила в отель претензию с требованием проверки и материальной компенсации; ответа семье пока не дали, хотя обещали.
