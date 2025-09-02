Четырёхлетняя девочка чуть не погибла на пенной вечеринке в России

02 сентября 2025, 13:43

SHOT: Четырёхлетняя девочка чуть не задохнулась на пенной вечеринке в Сочи

Фото: istockphoto/Vladimir Volovodov

Четырёхлетняя девочка едва не задохнулась под слоем пены на вечеринке в бассейне отеля в Сочи — об этом сообщает SHOT. По словам отдыхающей из Краснодара, происшествие случилось в аквапарке при отеле «Акваград» в минувшие выходные, когда проходила пенная вечеринка.