В Петербурге посетитель ТЦ «Лондон Молл» домогался школьницы

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Санкт-Петербурге посетитель ТЦ «Лондон Молл» домогался до школьницы 1 сентября. Об этом сообщает telegram-канал Mash на Мойке.



Как оказалось, извращенец насильно залез руками под юбку школьницы. Когда к нему подбежали охранники торгового центра, он начал угрожать им ножом, после чего скрылся.

Сейчас неадеквата разыскивают правоохранители. Его неприемлемое поведение уже замечали сотрудники «Лондон Молл», так как он появлялся там и раньше.

Ранее сообщалось о малолетнем мигранте, который пригрозил пенсионерке избиением в честь 1 сентября.

Иван Мусатов

