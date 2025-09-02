В Петербурге посетитель ТЦ «Лондон Молл» домогался школьницы
В Санкт-Петербурге посетитель ТЦ «Лондон Молл» домогался до школьницы 1 сентября. Об этом сообщает telegram-канал Mash на Мойке.
Как оказалось, извращенец насильно залез руками под юбку школьницы. Когда к нему подбежали охранники торгового центра, он начал угрожать им ножом, после чего скрылся.
Сейчас неадеквата разыскивают правоохранители. Его неприемлемое поведение уже замечали сотрудники «Лондон Молл», так как он появлялся там и раньше.
