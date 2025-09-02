Оголодавшие крысы напали на новорожденных в роддоме и обгрызли им пальцы
В Индии два новорожденных ребенка из отделения интенсивной терапии подверглись нападениям грызунов. Об этом пишет газета The Times Of India.
Все произошло в ночь на 31 августа в больнице MY Hospital в городе Индор. Крысы обгрызли пальцы по меньшей мере двум младенцам с врожденными аномалиями. Главврач заверил, что малыши не получили серьезных травм и сейчас им оказывается необходимая помощь.
Отмечается, что причиной нашествия этих животных стали обильные дожди, а также пакеты с едой, которые оставляют в палатах родственники пациентов и медперсонал. При этом дезинфекторов в роддом последний раз вызвали около пяти лет назад.
Доктора попросили других работников быть бдительными и запретили им проносить продукты, запах которых мог бы привлечь вредителей. Ряд мероприятий по борьбе с ними только намечен.
Читайте также: