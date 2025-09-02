Оголодавшие крысы напали на новорожденных в роддоме и обгрызли им пальцы

02 сентября 2025, 12:32

В Индии крысы обгрызли пальцы минимум двум новорожденным в роддоме

Фото: iStock/svetograph

В Индии два новорожденных ребенка из отделения интенсивной терапии подверглись нападениям грызунов. Об этом пишет газета The Times Of India.