Появилась новая информация о двух сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге преступниках

02 сентября 2025, 12:30

Двое сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге преступников внесены в список террористов

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Двое заключённых сбежали из СИЗО‑1 в Екатеринбурге, предположительно выбравшись на свободу через чердак и пройдя по крышам зданий; на момент сообщения они находятся в бегах более суток, пишет Baza.