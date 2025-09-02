Появилась новая информация о двух сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге преступниках
Двое заключённых сбежали из СИЗО‑1 в Екатеринбурге, предположительно выбравшись на свободу через чердак и пройдя по крышам зданий; на момент сообщения они находятся в бегах более суток, пишет Baza.
Инцидент произошёл в ночь на 1 сентября — 24‑летний Александр Ч*. и 25‑летний Иван К*. каким‑то образом покинули камеру, затем взломали чердак в 6‑м корпусе и с крыши прошли через постройки — церковь, корпус изолятора и больницу. После этого они направились в сторону Ивановского кладбища. Их отсутствие заметили только к 10:20 утра; по предварительным данным, в это время за камерами видеонаблюдения СИЗО никто не следил.
По одной из версий, беглецов видели вечером 1 сентября в районе парка Победы на Уралмаше — там, говорится в материале, их заметил двоих лесничий; в этой части города есть и заброшенные дачи, где они могут прятаться. По другой версии, мужчин видели в Богдановиче — примерно в 100 км от Екатеринбурга.
СИЗО‑1 расположено в центральной части города рядом с «Екатеринбург‑Ареной», крупной транспортной развязкой и торговым центром, поэтому обстоятельства их бесшумного ухода остаются неясными. После побега в Главном управлении ФСИН начата проверка; возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении неустановленных сотрудников учреждения.
Александр Ч*. и Иван К*. были задержаны в мае 2023 года у районного военкомата с канистрой бензина. По версии следствия, они планировали поджог здания за вознаграждение в 40 тысяч рублей; им было предъявлено обвинение в приготовлении к теракту, и их включили в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
*Внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Читайте также: