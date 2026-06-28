Четырёхлетняя девочка погибла в ДТП под Нижневартовском

28 июня 2026, 23:50

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Ханты-Мансийском автономном округе произошла страшная авария, унёсшая жизнь ребёнка. Водитель автомобиля «ГАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.