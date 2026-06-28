Четырёхлетняя девочка погибла в ДТП под Нижневартовском
В Ханты-Мансийском автономном округе произошла страшная авария, унёсшая жизнь ребёнка. Водитель автомобиля «ГАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В результате удара иномарку отбросило в кювет. Четырёхлетняя девочка, находившаяся в момент столкновения в Toyota, скончалась по дороге в больницу. Травмы разной степени тяжести получили ещё пять человек — водитель и четверо пассажиров иномарки, среди которых двое детей.
Сейчас на месте аварии работают следователи и инспекторы Госавтоинспекции. Сотрудники правоохранительных органов фиксируют детали происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.
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