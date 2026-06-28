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Пилот погиб при крушении самолёта в Ленобласти

Фото: istockphoto/johan63

Сверхлёгкий самолёт разбился в Ленинградской области. Жертвой авиакатастрофы стал один человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



Трагедия произошла в Волосовском районе недалеко от аэродрома Сельцо. В результате крушения самолёта Е-12 погиб пилот. По предварительной информации, он пытался совершить аварийную посадку на поле.

На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты выясняют все обстоятельства и устанавливают причины крушения.

Ранее на северо-востоке Франции упал легкомоторный самолёт. В результате авиакатастрофы погибли как минимум 11 человек. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность воздушного судна.

Александр Огарёв

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