РИА Новости: Число госпитализированных в Астрахани увеличилось до 29
В Астрахани продолжает расти число пострадавших от предполагаемого заражения сальмонеллезом. По данным правоохранительных органов, количество госпитализированных увеличилось до 29 человек. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора информировали о 26 заболевших. По версии следствия, заражение могло произойти после употребления рыбных котлет, приобретенных в одном из местных предприятий общественного питания. Первые обращения в больницу с симптомами инфекции начали фиксироваться с 24 июня.
В числе пострадавших — одна женщина, которая, к сожалению, скончалась. Ее смерть связывают с осложнениями на фоне перенесенного заболевания.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Астраханской области взяла под особый контроль ход следствия и установление всех обстоятельств инцидента.
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