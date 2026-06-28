РИА Новости: Число госпитализированных в Астрахани увеличилось до 29

28 июня 2026, 23:00

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Астрахани продолжает расти число пострадавших от предполагаемого заражения сальмонеллезом. По данным правоохранительных органов, количество госпитализированных увеличилось до 29 человек. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.