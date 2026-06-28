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Озвучили причину крушения легкомоторника во Франции

BFMTV: причиной крушения легкомоторника во Франции могла стать неисправность
Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Техническая неисправность могла стать причиной крушения самолета на северо-востоке Франции, унесшего жизни 11 человек. Об этом сообщил префект региона Ив Сеги в эфире телеканала BFMTV.



Среди погибших, по информации СМИ, могут быть медицинские работники, для которых этот вылет должен был стать первым прыжком с парашютом. Префект не подтвердил эту информацию, но добавил, что на аэродроме Нанси-Эссэ, откуда стартовал борт, находились родственники жертв.

Ранее агентство AFP со ссылкой на префектуру информировало о 11 погибших. Прокуратура уже потребовала начать расследование обстоятельств авиакатастрофы.

Ранее назвали число жертв крушения самолета с парашютистами во Франции. ​Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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