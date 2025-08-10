Четверых человек достали из-под завалов после мощного землетрясения в Турции
Четверых пострадавших достали из-под завалов после землетрясения в турецком городе Балыкесир. Об сообщает Telegram-канал Mash.
Подземные толчки ощущались также в соседних регионах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим и отметил, что с самого начала на месте происшествия работают все необходимые службы. Он подчеркнул, что власти внимательно контролируют ход спасательной операции.
В результате землетрясения оказались разрушенными более 10 зданий в городе. Поиски людей под завалами продолжаются.
Ранее сообщалось, что землетрясение произошло и в Стамбуле. Толчки ощущались на западе города и длились примерно 20-30 секунд. Многие жители выбежали на улицу в знак тревоги.
