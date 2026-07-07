Четверых детей морили голодом родители в запертом помещении без окон
В бразильском городе Апаресида-де-Гояния супружескую пару задержали по подозрению в жестоком обращении с четырьмя детьми, которых они длительное время удерживали в запертом помещении. Подростки не посещали школу, проживали в антисанитарных условиях, а приём пищи происходил в той же комнате, где они спали, сообщает портал Metropoles.
Сигнал о неблагополучной семье поступил в полицию по анонимному звонку. Прибывшие на место сотрудники муниципальной гвардии обнаружили в доме одного ребёнка и троих подростков в возрасте 12, 14 и 17 лет. Двое старших находились взаперти в комнате без окон. В помещении отсутствовали минимальные бытовые удобства, еды было недостаточно, а обстановку признали абсолютно непригодной для жизни.
Родителей передали в компетентные органы. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям о жестоком обращении, незаконном лишении свободы, а также о возможном нецелевом использовании государственных пособий. Установили, что один из несовершеннолетних страдает расстройством аутистического спектра, однако полагающиеся ему социальные выплаты родители, по версии следствия, тратили на собственные развлечения.
После медицинского осмотра младшего ребёнка отпустили домой под наблюдение, тогда как двоих старших подростков госпитализировали с явными признаками недоедания. В настоящее время все дети находятся под присмотром врачей, их состояние оценивается как стабильное. Расследование продолжается.
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