Четверых детей морили голодом родители в запертом помещении без окон

07 июля 2026, 21:45

Metropoles: в Бразилии родители морили голодом четверых детей

Фото: istockphoto/Ajax9

В бразильском городе Апаресида-де-Гояния супружескую пару задержали по подозрению в жестоком обращении с четырьмя детьми, которых они длительное время удерживали в запертом помещении. Подростки не посещали школу, проживали в антисанитарных условиях, а приём пищи происходил в той же комнате, где они спали, сообщает портал Metropoles.