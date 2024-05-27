Четверых москвичей отправили в изолятор за фото в шубах с фальшивыми купюрами

Фото: iStock/Dzurag
В Москве полицейские задержали четверых человек, устроивших фотосессию в шубах на тротуаре с купюрами «банка приколов» в виде долларов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к главному управлению МВД по столице.
Уточняется, что инцидент произошел днем в воскресенье, 26 мая. Компания молодых людей устроила фотосессию около дома на Малой Бронной улице. Для этого они расстелили красную ковровую дорожку на тротуаре и разбросали вокруг фальшивые купюры.
Прохожие заявили о происходящем в правоохранительные органы. По данным источника, участники фотосессии перекрыли пешеходный переход и создали помеху движению.
Все задержанные оказались жителями Москвы или Подмосковья. Их доставили в отделение полиции для установления причин и обстоятельств произошедшего.
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Прохожие заявили о происходящем в правоохранительные органы. По данным источника, участники фотосессии перекрыли пешеходный переход и создали помеху движению.
Все задержанные оказались жителями Москвы или Подмосковья. Их доставили в отделение полиции для установления причин и обстоятельств произошедшего.
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Екатерина Коршунова