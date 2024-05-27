В Тюмени врачи уронили женщину после операции

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В Тюмени медики уронили женщину после операции. Пациентка получила травмы головы, плеча и разрыв связок. Об этом сообщает tmn.aif.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в частном медицинском центре. По словам дочери пострадавшей, женщину пытались переложить с операционного стола, однако попытка завершилась неудачно.
63-летнюю Надежду Шабарину по полису ОМС направили на гинекологическую операцию. После хирургического вмешательства женщина начала отходить от наркоза, но почувствовала боль в голове и плече. Шабарина пыталась добиться справедливости и обратилась в правоохранительные органы— в возбуждении уголовного дела в отношении врачей медцентра ей отказали.
В самом центре предпринимать какие-либо меры не намерены, хотя обещали помочь в восстановлении. В итоге пострадавшая лечилась сама.
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63-летнюю Надежду Шабарину по полису ОМС направили на гинекологическую операцию. После хирургического вмешательства женщина начала отходить от наркоза, но почувствовала боль в голове и плече. Шабарина пыталась добиться справедливости и обратилась в правоохранительные органы— в возбуждении уголовного дела в отношении врачей медцентра ей отказали.
В самом центре предпринимать какие-либо меры не намерены, хотя обещали помочь в восстановлении. В итоге пострадавшая лечилась сама.
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Екатерина Коршунова