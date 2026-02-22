Четверых учителей и уборщика частной школы обвиняют в групповом изнасиловании ученицы

22 февраля 2026, 17:34

В Индии учителей и уборщика задержали за групповое изнасилование девочки

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Работников школы из Индии арестовали за насилие над 12-летней девочкой. Об этом информирует Pragativadi.com.