Четверых учителей и уборщика частной школы обвиняют в групповом изнасиловании ученицы
Работников школы из Индии арестовали за насилие над 12-летней девочкой. Об этом информирует Pragativadi.com.
Девочка училась в частной школе в индийском штате Одиша. В январе родители заметили, что она плачет дома, и попросили её рассказать, что случилось.
Оказалось, что в течение долгого времени пятеро мужчин, работавших в школе, насиловали и угрожали ребёнку. Возраст злоумышленников — от 31 года до 47 лет, это были четыре учителя и уборщик.
Хотя девочка рассказала родителям о случившемся в январе, в полицию они обратились только 21 февраля. Всех подозреваемых задержали. Сейчас ведётся расследование.
Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Люди собрались у полицейского участка и потребовали сурового наказания для преступников. Местные жители также подчеркнули важность усиления мер безопасности в школах.
Читайте также: