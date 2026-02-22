У жительницы Волгограда в руках взорвался подаренный дочерью смартфон
В Волгограде в руках местной жительницы взорвался новый телефон, который ей подарила дочь. Об этом сообщает портал V1.ru.
Инцидент произошел 21 февраля. Дочь пострадавшей купила смартфон Honor 90 с памятью 256 ГБ за 30 тысяч рублей на маркетплейсе. В какой-то момент устройство начало искрить, после чего взорвалось несколько раз.
По словам девушки, при покупке продавец предоставил все необходимые сертификаты. Однако позже товар исчез из продажи, как и сам продавец. Устройство взорвалось в руках матери, рядом с которой находился трехлетний ребенок. Женщина оттолкнула ребенка, но получила ожог руки.
После первого взрыва телефон продолжал дымиться и искриться. Он снова сработал, когда его несли в ванную, чтобы потушить водой. Задымление было настолько сильным, что соседи подумали о пожаре в квартире. Спустя время выяснилось, что подобные случаи с этой моделью уже были. У того же продавца купили еще 62 телефона.
