У жительницы Волгограда в руках взорвался подаренный дочерью смартфон

22 февраля 2026, 16:02

V1.ru: в Волгограде в руках женщины взорвался новый смартфон

Фото: iStock/Pinkypills

В Волгограде в руках местной жительницы взорвался новый телефон, который ей подарила дочь. Об этом сообщает портал V1.ru.