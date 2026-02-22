Старшеклассника обвинили в совершении 300 преступлений против детей
В американском штате Пенсильвания 18-летнему старшекласснику предъявили обвинения по более чем 300 эпизодам тяжких преступлений. Среди них — торговля детьми, изнасилования и шантаж. Об этом информирует телеканал Fox News.
В Макмюррее задержали Захария Абрахама Майерса. На сегодняшний день он находится в тюрьме округа Вашингтон и ожидает предварительного суда. По словам судьи, злоумышленник представляет угрозу для общества и склонен к побегу, поэтому ему не позволили выйти под залог.
Согласно информации следствия, Майерс общался с несовершеннолетними через социальные сети, представляясь порнозвездой. Затем он требовал от детей отправлять ему интимные фотографии и видео. В телефоне фигуранта дела нашли порнографические материалы. От его преступлений пострадали более 20 детей.
