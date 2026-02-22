Старшеклассника обвинили в совершении 300 преступлений против детей

22 февраля 2026, 14:17

В США старшекласснику предъявлено более 300 обвинений в тяжких преступлениях

Фото: iStock/FOTOKITA

В американском штате Пенсильвания 18-летнему старшекласснику предъявили обвинения по более чем 300 эпизодам тяжких преступлений. Среди них — торговля детьми, изнасилования и шантаж. Об этом информирует телеканал Fox News.