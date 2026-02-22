Женщина попала под снегоуборочный трактор на севере Москвы
Трактор сбил женщину во дворе жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл 21 февраля на Дмитровском шоссе. Трактор, который убирал снег во дворе, сбил женщину. Она попыталась отступить в сторону, где находился сугроб, но не успела. В результате транспортное средство сначала наехало передними колёсами на её ноги, а затем и задними по ней самой.
Пострадавшую, находящуюся в состоянии клинической смерти, госпитализировали в больницу имени Вересаева. Иные подробности в настоящее время неизвестны.
