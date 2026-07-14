Четверняшки скончались практически сразу после рождения
В индийском штате Мадхья-Прадеш произошёл трагический инцидент: 35-летняя жительница деревни Найгаон Раджни Сингарам родила четверняшек прямо в салоне авторикши по пути в больницу. Все новорождённые — три девочки и мальчик — скончались вскоре после появления на свет.
Как сообщает агентство PTI, у женщины на седьмом месяце беременности начались схватки. Родственники утверждают, что немедленно вызвали скорую помощь, однако машина так и не приехала. Тогда Сингарам повезли в государственный медицинский центр в Гутасе на частном автомобиле, а оттуда, в критическом состоянии, направили в больницу в Бичхии. Единственным доступным транспортом на этом участке оказалась авторикша — крытое трёхколёсное мотоциклетное такси. Роды начались прямо во время поездки.
Главный врач округа доктор Д.Дж. Моханти пояснил, что все четверо детей родились глубоко недоношенными, вес каждого составлял около полутора килограммов. По заключению медиков, именно экстремальная незрелость младенцев стала причиной летального исхода, а не задержка с транспортом. Саму женщину госпитализировали, сейчас её жизни ничего не угрожает.
Отец погибших детей Ганеш Сингарам настаивает на версии, что своевременное прибытие скорой могло бы спасти новорождённых. Семья возлагает ответственность за случившееся на местные власти.
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