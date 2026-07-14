14 июля 2026, 19:55

PTI: Четверняшки скончались практически сразу после рождения у женщины в Индии

Фото: istockphoto/MattGush

В индийском штате Мадхья-Прадеш произошёл трагический инцидент: 35-летняя жительница деревни Найгаон Раджни Сингарам родила четверняшек прямо в салоне авторикши по пути в больницу. Все новорождённые — три девочки и мальчик — скончались вскоре после появления на свет.