Стая львов растерзала 12-летнего мальчика в Индии
В индийском штате Гуджарат 12‑летний мальчик погиб из‑за нападения львов во время паломничества на холм Гирнар. Об этом рассказала газета India Today.
Согласно информации от местных властей, хищники атаковали ребёнка и утащил его в лес. Очевидцы и спасатели пытались помочь мальчику, но спасти его не удалось. В связи с инцидентом паломнический маршрут временно закрыли.
Лесной департамент развернул крупную поисковую операцию. Одного из львов, который, вероятно, участвовал в нападении, удалось поймать — его отправили на обследование. В районе заповедника Гирнар власти приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности, так как это уже шестой случай нападения львов на людей в регионе менее чем за месяц.
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