В Индии бабушка спасла внука от леопарда с помощью полена
В городе Дарджилинг на востоке Индии 50-летняя Девика Шерпа отбилась от леопарда с помощью полена и спасла восьмилетнего внука. Об этом сообщает mathrubhumi.com.
Инцидент произошел возле дома женщины. Она вышла на улицу из-за подозрительно долгого лая собак, внук последовал за ней. Внезапно из темноты выскочил леопард и набросился на одного из питомцев. Шерпа схватила лежавшее поблизости полено и вступила в схватку с хищником, который затем атаковал ее саму. Мальчик спрятался за спиной бабушки, пока она продолжала отбиваться, и в конце концов леопард был вынужден бежать.
Женщина получила серьезные травмы: соседи оказали первую помощь, затем в больнице у нее диагностировали перелом руки и травмы головы, на теле осталось множество укусов.
Ранее сообщалось, что в Индии бенгальский тигр напал на четырех человек.
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