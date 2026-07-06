В Индии бабушка спасла внука от леопарда с помощью полена

06 июля 2026, 17:42

Фото: iStock/Kanujan Singarajah

В городе Дарджилинг на востоке Индии 50-летняя Девика Шерпа отбилась от леопарда с помощью полена и спасла восьмилетнего внука. Об этом сообщает mathrubhumi.com.