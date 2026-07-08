Мужчина до смерти избил сына своей любовницы в Индии
В индийском городе Лакхнау шестилетний мальчик погиб от рук любовника своей матери. Об этом сообщает Times of India.
Женщина доставила тело сына в медицинский центр, утверждая, что ребёнок поскользнулся в ванной и скончался в результате падения. Однако характер повреждений на теле мальчика вызвал у правоохранителей серьёзные сомнения в правдивости этой версии.
По заявлению отца ребёнка, к гибели мальчика причастны его супруга и её возлюбленный. В итоге 26‑летнего мужчину, состоявшего в отношениях с замужней женщиной, взяли под стражу. Как сообщает издание, при обыске у него нашли металлический ковш, которым преступник избил ребёнка.
В ходе расследования выяснилось, что женщина познакомилась с подозреваемым через социальные сети и приглашала его к себе домой, пока муж был в командировках. Присутствие ребёнка мешало паре проводить время наедине, из‑за чего вспыльчивый любовник не раз поднимал руку на мальчика.
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