Лжеполицейские украли у пожилой пары килограммовый золотой слиток
Во Франции трое воров выдавали себя за жандармов и обокрали дом пожилой пары. Об этом сообщает Actu 17.
Утром 28 августа преступники заявились к жертвам, проживающим в Лизье, и представились сотрудниками жандармерии, расследующими кражи со взломом в этом районе. Они заявили, что задержали подозреваемого недалеко от их дома.
Между делом лжеполицейские спросили у супругов, нет ли у них ценных вещей, и предложили проверить, все ли с ними в порядке. Пенсионеры согласились и провели незнакомцев в комнату, где хранились килограммовый золотой слиток стоимостью 80 тысяч евро, около 100 наполеоновских монет, 60 золотых ювелирных изделий и 10 тысяч евро наличными. Через 15 минут лжеполицейские, закончив осмотр помещения, покинули дом и уехали.
Пострадавшие поняли, что их обокрали, только после того, как злоумышленники скрылись на машине. Сейчас настоящие правоохранители разыскивают подозреваемых. Ведется расследование.
