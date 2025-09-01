Третью надзирательницу тюрьмы Five Wells осудили за роман с заключенными
В Уэллингборо, графство Нортгемптоншир, экс-надзирательница тюрьмы Five Wells, 26-летняя Эйми Дьюк, была осуждена за сексуальные отношения с двумя заключенными. Как сообщает Daily Star, Дьюк признала свою вину в двух случаях неподобающих отношений и была приговорена к одному году заключения.
Расследование началось в сентябре 2022 года, всего через четыре месяца после начала ее службы, когда в прачечной тюрьмы был найден контрабандный мобильный телефон. В ходе проверки личных вещей Дьюк был обнаружен листок бумаги с номером тюремной карточки одного из заключенных, Лоренцо Брукса.
Следственные действия показали, что Дьюк неоднократно посещала крыло, где содержались ее любовники, без служебной необходимости. Видеозаписи зафиксировали момент, когда она входила в камеру и выходила оттуда с двумя заключенными. Кроме того, было установлено, что она контактировала с Бруксом 248 раз и с другим заключенным 254 раза по телефону. В переписке Дьюк признавалась Бруксу в любви и говорила о своих планах быть вместе с ним.
Судья отметила раскаяние Дьюк, однако подчеркнула, что ее действия подорвали дисциплину в учреждении, что стало основанием для назначения наказания. Она заявила, что не видит другого подходящего наказания, кроме лишения свободы на срок в один год.
