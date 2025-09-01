Третью надзирательницу тюрьмы Five Wells осудили за роман с заключенными

01 сентября 2025, 09:53

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Уэллингборо, графство Нортгемптоншир, экс-надзирательница тюрьмы Five Wells, 26-летняя Эйми Дьюк, была осуждена за сексуальные отношения с двумя заключенными. Как сообщает Daily Star, Дьюк признала свою вину в двух случаях неподобающих отношений и была приговорена к одному году заключения.