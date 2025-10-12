Четверо детей пострадали в ДТП в Чувашии

12 октября 2025, 17:54

Фото: пресс-служба ГАИ по Чувашии (Telegram @gibdd121)

В Чувашии четверо детей пострадали после серьёзного ДТП на автодороге Чебоксары – Сурское. Авария произошла днём 12 октября, сообщает Госавтоинспекция республики.