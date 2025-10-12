Четверо детей пострадали в ДТП в Чувашии
В Чувашии четверо детей пострадали после серьёзного ДТП на автодороге Чебоксары – Сурское. Авария произошла днём 12 октября, сообщает Госавтоинспекция республики.
По предварительным данным, водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КамАЗ. После удара легковушку отбросило, и она совершила касательное столкновение с автомобилем Ford, двигавшимся в попутном направлении.
В результате аварии пострадали двое детей, находившиеся в Opel: девочка 2012 года рождения, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, и мальчик 2017 года рождения. У обоих предварительно диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота.
Кроме того, в целях обследования в медицинское учреждение доставили двоих малышей из Ford – мальчиков 2022 и 2024 годов рождения. Оба ребёнка находились в автокреслах, как того требуют правила дорожного движения.
Все водители, участвовавшие в ДТП, прошли процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения – результаты оказались отрицательными.
По факту происшествия проводится проверка, уточняются все обстоятельства аварии.
