В Белгороде пассажирский автобус врезался в укрытие, есть пострадавшие

12 октября 2025, 15:16

Четыре человека пострадали при столкновении автобуса с укрытием в Белгороде

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

В Белгороде автобус въехал в модульное укрытие, в результате чего пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.