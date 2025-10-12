Достижения.рф

В Белгороде пассажирский автобус врезался в укрытие, есть пострадавшие

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

В Белгороде автобус въехал в модульное укрытие, в результате чего пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.



Отмечается, что в воскресенье около 12:20 на улице Макаренко произошла авария с участием автобуса ПАЗ. Водитель транспортного средства 1973 года рождения потерял управление и врезался в модульное укрытие.

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулём, что и стало причиной ДТП. В результате инцидента за медицинской помощью обратились четыре пассажира автобуса, включая двоих несовершеннолетних.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

